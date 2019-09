Tranquilos con Messi

El Barcelona, por medio de su portavoz, Josep Vives, no considera que las declaraciones de Leo Messi a "Sport", del mismo grupo que LA NUEVA ESPAÑA, supongan ningún pulso a la entidad, ya que considera que la entrevista se encaja dentro de la normalidad. "No vemos, en absoluto, un pulso de Messi al club por esta entrevista. En general es positiva. Expresa unas opiniones argumentadas y respetuosas", dijo Vives durante la presentación del "Observatori Blaugrana", una macroencuesta con socios y aficionados.

El portavoz insiste en que no cree que con sus declaraciones Messi haya mostrado ningún tipo de desconfianza hacia el club: "Las interpretaciones son libres, pero a nosotros nos interesa más la verdad que la interpretación". Y tampoco considera que se haya abierto "una brecha" en la relación entre el club y el jugador a raíz de estas declaraciones. "Es una entrevista que se encaja en la normalidad más absoluta. No hay ninguna brecha entre Messi y el club, él hace valoraciones interesantes", aseguró.

Según Vives, cuando Messi asegura que no sabe si el Barça hizo todo lo posible para el regreso de Neymar lo hace desde el desconocimiento de la negociación. "También dice que el PSG pone muy difícil el acuerdo. La realidad es que el club hizo lo posible, tal y como lo explicó el presidente, y al final no se pudo hacer", indicó. Por todo ello, Vives recomienda interpretar "las frases enteras" y no quedarse con la parte interesada. "Si se toma todo lo que dice Messi, queda claro que no existe esa desconfianza", aseguró.

Por otra parte, el Barça hace un guiño a los 90 en la tercera equipación de la marca deportiva Nike para la temporada 2019-20 recuperando el clásico verde azulado, y que estrenará el próximo martes en el encuentro de Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund, en el que podría reaparecer Messi.