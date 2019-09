El Belenos viaja a Getxo "con ilusión" en su vuelta a la División de Honor B de rugby

Llegó la hora de la verdad para el Belenos. Los avilesinos comienzan hoy la temporada de regreso a División de Honor B ante el Getxo (Fadura, 17.00 horas). La expedición blanquiazul parte hoy por la mañana hacia tierras vascas "con mucha ilusión y ganas", según el entrenador-jugador Gonzalo "Buitre" Padró.

El argentino ha convocado a Tomi, Rumen, Mario, Sohibou, Noel, Bonano, Gabel, Nacho, Tanke, Patxi Argüelles, Gonzalo, Rocamán, Jabase, Martín, Peti, Guille, Guti, Seba y Ondina para el inicio de esta campaña, la tercera en la categoría de plata en los 21 años de historia de la entidad.

"Poco a poco todo el mundo se va adaptando al sistema de juego que queremos implantar. Ha venido gente con calidad y todavía quedan tres jugadores por llegar para completar la plantilla", destacó Padró. El Belenos acaba de incorporar también al centro argentino Estanislao Camardón.

Sobre su rival, el Getxo, todo un histórico del rugby español y, sobre el papel, uno de los candidatos a luchar por el ascenso a División de Honor A, el preparador destacó que cuentan "con una delantera pesada y una tres cuartos que juega muy bien". "Será un partido muy difícil porque además no he tenido el tiempo que me hubiese gustado para prepararlo, pero saldremos a competir y a hacerlo lo mejor posible", remató Padró antes del último entrenamiento de los suyos.