Celades debuta ante un Barça todavía sin Messi

La repetición de la final de Copa, conquistada por el Valencia, la ausencia de Leo Messi y la sorprendente destitución de Marcelino García al frente del conjunto de Mestalla reúnen los alicientes del duelo de hoy (21 horas) en el Camp Nou.

Celades, que elaboró una convocatoria sin sorpresa, tuvo palabras de elogio hacia Marcelino. "Cuando he tenido trato personal con él, ha sido muy bueno". Sobre el apoyo público que ha recibido Marcelino por parte de los pesos pesados del vestuario, Celades comentó que "cuando hay un cese de un entrenador esta reacción de los jugadores es normal, con despedidas personales o en redes sociales. Han estado mucho tiempo juntos y es lógico. Ellos saben que son profesionales, que estas cosas pasan en el fútbol, pero esto sigue y van dar lo máximo por su club".

Sobre la visita al Barcelona, el técnico aseguró que no han tenido "mucho tiempo para preparar el partido". Celades reconoció les beneficia la ausencia de Leo Messi, pero matizó que "el Barcelona te hace pasar dificultades siempre y en su casa más todavía".

Además de Messi, Ernesto Valverde no podrá contar para este partido con el defensa Samuel Umtiti, que regresó lesionado de la concentración con la selección francesa. Las pruebas en el pie derecho confirmaron que padece una fisura en el segundo metatarsiano, lesión que le obligará a estar entre cinco y seis semanas en el dique seco. Por contra, Valverde recupera al delantero uruguayo Luis Suárez, que se lesionó en la primera jornada en San Mamés.

Sobre las declaraciones de Messi al diario Sport, del mismo grupo que LA NUEVA ESPAÑA, en las que el argentino dejó claro que apostaba por el regreso de Neymar, Valverde aseguró que "no tengo todos los datos, no la he querido leer. Leo se expresa de manera natural, lo que pasa es que todo el mundo sobreinterpreta lo que hace, se mira con prismáticos. Creo que se expresa de una manera natural y no hay que darle importancia".

Valverde espera que "Messi vuelva pronto, pero que vuelva bien. No queremos dar un paso atrás en su recuperación. En principio, antes de jugar contra el Betis, parecía que era un pequeño bache en la recuperación y parece ser que se le abrió un poquito la cicatriz. Eso hizo que vayamos con calma. Estará para volver pronto, quizá el martes, pero lo veo difícil".