El Avilés, a picar en Tuilla

CAMPO: El Candín

hora: 17.00

ÁRBITRO: m. Villa Martín

El Real Avilés quiere salir del pozo en Tuilla. Los blanquiazules visitan hoy El Candín con la idea de plasmar en el marcador las buenas sensaciones dejadas en las tres primeras jornadas ligueras, en las que cosecharon tres empates que les mantienen en los puestos bajos de la clasificación. Viti Amaro afronta el encuentro con las bajas de Félix y Annunziata por lesión, que serán reemplazados por Pereira y Pantoja. "Llegamos en un buen momento", destaca el entrenador blanquiazul, que vaticina un encuentro de pico y pala ante los arlequinados.

Pese a que El Candín tiene un terreno de juego sensiblemente más pequeño que el Suárez Puerta (el estadio avilesino tiene unas dimensiones aproximadas de 105x65 metros frente a los 96x50 del dinamitero), Amaro no planea grandes cambios en su alineación. Salvo sorpresa, el técnico blanquiazul mantendrá el 4-3-3 que viene empleando desde pretemporada, en el que entrarán Pereira por Félix en el lateral derecho y Pantoja por Annunziata. "La idea es mantener el resto del equipo", explica Amaro, satisfecho con el rendimiento de su equipo.

Pese a que el Avilés no ha logrado ninguna victoria hasta el momento, Amaro asegura que no percibe ansiedad por ganar en el vestuario. "Hasta ahora nos hemos enfrentado a rivales muy complicados y hemos dejado buenas sensaciones. No hay nervios", argumenta.