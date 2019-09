Valverde, "encantado" con el podio: "No me lo esperaba"

El español Alejandro Valverde (Movistar) confesó, tras defender la segunda plaza de la clasificación general en la penúltima etapa, que acaba "encantadísimo con el podio" logrado en la Vuelta 2019.

"Es un podio que ni mucho menos esperaba. Ganar alguna etapa sí esperaba, pero con un segundo puesto no soñaba ni de lejos. Así que fenomenal. Estoy encantadísimo por este podio porque ni mucho menos lo esperaba", dijo el corredor murciano.

Valverde desveló que tuvo problemas de "referencias" en la etapa y que fue "el público" que estaba a los lados de la carretera el que le informaba de que tenía que apretar.

"No tenía referencias, no oía nada y no sabía nada, se me ha debido cambiar la emisora y le he preguntado a Ion Izagirre. Ha sido el publico el que me decía que estaba a dos minutos y que tenía que ir a tope, y al final he ido a tope a tope hasta arriba", aseguró.

El campeón del mundo se mostró "agradecido" al trabajo del equipo, de compañeros como "Nairo (Quintana) y (Marc) Soler, que lo han dado todo". Y acabó contrariado por la pérdida de la tercera posición final por parte de Quintana.