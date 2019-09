Del instituto a la élite

Este año iniciarán el curso académico de 1º de Bachillerato y lo harán tras debutar en la Liga Guerreras Iberdrola. El pasado viernes durante el duelo ante el Porriño, la portera Lucía Alonso y la lateral Nerea Calbón saltaron con 16 y 15 años, respectivamente, a la pista del Pabellón de La Arena para disfrutar de sus primeros minutos en la élite. Y no les tembló el pulso. Las gijonesas lograron de esta forma un hecho poco habitual y a ello se suma que el equipo de Diego Lafuente es el líder. "La verdad que estoy muy contenta, jugar en la máxima categoría con 16 años fue una gran oportunidad para coger confianza y aprender", asegura Lucía. Unas palabras que firma Nerea que afirma que "no contaba con ello, fue una sorpresa, salí en el minuto 25 y lo aproveché al máximo, lo hice lo mejor que pude, salí contenta del partido". No era para menos.

Las jugadoras del equipo gijonés, ambas nacidas en el año 2.003, habían completado uno de sus sueños antes de lo previsto. Para Lucía ha sido llegar y besar el santo al ser su primera temporada en las filas del Liberbank, donde se encuentra como la tercera portera del primer equipo. "Tengo dos figuras de lasque aprender mucho como Raquel y Fanny, además de Jorge como entrenador de porteros, cada entrenamiento es una clase avanzada, es un grupo de jugadoras y personas increíbles, me han acogido de una forma espectacular", comenta Lucía desde Cantabria, donde volvió a la portería para disputar un torneo junto al equipo juvenil del Liberbank en un fin de semana intenso.

Por su parte, Nerea Calbón es una de las prometedoras jugadoras que atesora la cantera del club de La Calzada, al cual se unió a los 11 años. Calbón formó parte del equipo que logró alzarse el pasado año con el título de la Copa de la Reina cadete, donde fue nombrada además la "MVP" de la competición. El viernes, cuando Diego Lafuente le mandó calentar se vio sorprendida. "Estaba un poco nerviosa, pero cuando sales a la pista se te quitan todos los nervios", argumenta. Todo ello sin dejar de lado que "para mí fue el partido más importante hasta ahora de mi vida, era un partido de Liga muy importante, un gran escaparate, con la televisión", relata.

Petición de Fanny Ruiz

Mientras demostraba su desparpajo en la pista, Lucía Alonso se encontraba bajo la portería, donde estuvo doce minutos. La gijonesa tuvo el apoyo especial de Fanny Ruiz para saltar a la pista. "Me ayudó a que saliese a jugar, le dijo a los técnicos que me diesen la oportunidad y con el apoyo de todo el equipo salí muy confiada", afirma.

Tanto para Lucía Alonso como para Nerea Calbón fueron minutos que han quedado bien grabados en sus mentes y que quedarán para el recuerdo. La lateral gijonesa sigue al pie de la letra los consejos que le ofrecen sus compañeras de posición Aida Palicio, Marta Méndez y Nerea Nieto, principalmente, pero ambas coinciden en que el ambiente que se vive dentro del vestuario gijonés es inmejorable ya que "todas nos ayudan, todas nos animan, son un grupo de personas impresionante".

Lucía Alonso y Nerea Calbón, que junto a Elisa Collado -que no pudo debutar- son las juveniles con mayor presencia en el primer equipo, ya piensan en seguir sumando minutos en la élite dentro de su historial personal, pero principalmente con la idea fija de "seguir aprendiendo y disfrutando" de su pasión, del balonmano. Están, ni más ni menos, que codeándose y entrenando con las jugadoras que, a día de hoy, marchan en lo más alto de la máxima categoría del balonmano español: el Liberbank Gijón.