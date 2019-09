Medvedev y Argentina los engrandecen

Para que un triunfo quede en la memoria es necesario, aunque no imprescindible, contar con un rival a la altura del campeón. Una premisa que se cumplió sobradamente en el caso de Daniil Medvedev y, en menor medida, con la selección argentina. Lo mejor que puede decirse de Medvedev es que nadie echó de menos a Djokovic o a Federer al otro lado de la red. Después de pasarse la semana más pendiente del público que de la pista, su partidazo en la final le señala como el hombre a seguir de la nueva generación. Obligó a Nadal a explorar sus límites y, después de hacer todo lo posible por ganar su primer grande, estuvo impecable en la derrota. La selección argentina de baloncesto no pudo refrendar en el partido final su excelente nivel durante el Mundial, pero en eso tuvo mucho que ver España, impecable cuando llegó la hora de la verdad. Campazzo, Scola, Laprovittola y compañía no habrán tenido su mejor día, pero nadie podrá decir que bajaron los brazos. Y eso engrandece aún más a los campeones.