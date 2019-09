La semana fantástica del deporte español empezó en la madrugada del lunes y se prologó hasta la sobremesa de ayer, con dos finales tan emocionantes como, en cierta medida, previsibles. Porque tanto Rafa Nadal como los integrantes de la selección española de baloncesto no suelen fallar cuando llegan al último peldaño sin achaques. Nadal empezó el Abierto de Estados Unidos como segundo favorito -incluso tercero teniendo en cuenta que Federer jugaba sobre su superficie preferida-, pero desde la primera ronda se vio que llegaba en las mejores condiciones para levantar su cuarto título en Nueva York. Los hombres de Sergio Scariolo ni siquiera contaban para el podio en un Mundial que se presentaba como un paseo militar para Serbia y, un poco por inercia, Estados Unidos. Hay muchas coincidencias entre la gesta de Nadal y de los jugadores de la Roja del baloncesto, pero sobre todo una que les define como campeones: la perseverancia, la resistencia a la derrota, eso que ahora llaman resiliencia. Quizá Nadal no sea el mejor tenista del mundo, ni esta selección sea comparable siquiera a la de los juniors de oro, pero transmiten unos valores que definen la excelencia en el deporte. Uno y otros llevan más de una década dándonos satisfacciones y, aunque no se vislumbre relevo para Rafa, todavía esperamos más, ya con Tokio-2020 en el horizonte.