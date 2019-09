Jordi Lluelles, satisfecho del trabajo de pretemporada

El Unión Financiera Balonmano Base Oviedo ya prepara el primer partido de la temporada en Primera Nacional, frente al Universidad de Valladolid (sábado, 18.30 horas, polideportivo de Vallobín). El entrenador, Jordi Lluelles, hace un balance positivo de la pretemporada "porque planteábamos que el grupo creciera, corregir los errores del partido anterior. En este momento el equipo está en auge, aunque no en su mejor momento, tanto en el sistema defensivo y ofensivo. Aún nos queda trabajar duro. Por corazón sacaremos el partido adelante".

Tras casi dos meses de pretemporada, Lluelles ve a sus jugadores con muchas ganas. "Parecía que estaba tan lejos, tan lejos? todo el mundo tiene ganas de competir. Han sido siete semanas de entrenamientos, con amistosos. Cada vez estamos creciendo más. El grupo está ansioso por jugar y ver qué nivel real tenemos en la competición. Todo el mundo está motivado y con mucha ilusión", admite.

En su primera temporada en el Unión Financiera, el técnico catalán se muestra muy satisfecho. "Estoy muy contento, la gente es muy abierta. Me he sentido como en casa en todas las facetas: con jugadores, directivos y cuerpo técnico. Parece que llevamos mucho tiempo trabajando juntos y solamente llevamos ocho semanas. Mi valoración de Oviedo, de la gente, del aficionado, del jugador... es excelente. No se puede pedir más", apunta.