Un evento que arrastrará a más de 1.200 deportistas

El campus de Mieres acogerá entre el 27 y el 29 de septiembre la III Feria del Deporte y la Salud. La organización prevé que entre 1.200 y 1.400 deportistas participen en las diferentes actividades programadas. La cita se presentó ayer en el Ayuntamiento con la presencia del alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez. "Se trata de una cita que debe perdurar en el tiempo y el objetivo es conseguir que sea cada año más atractiva", resaltó el regidor.

Teoría y mucha práctica. Decenas de competiciones, charlas y exhibiciones de casi todos los deportes imaginables darán forma a un evento que ya en poco se parece a la modesta cita que marcó el nacimiento de la iniciativa en 2017. El acto de presentación contó con la participación del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres. "Esta feria busca ser un evento carácter regional y en este sentido debemos ser ambiciosos", dijo. La Universidad de Oviedo también participa en la organización del certamen, que cuenta con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA. La directora comercial del diario, Luisa María López, subrayó el compromiso del mismo con el deporte y la vida saludable. "Estamos ante un proyecto apasionante y el periódico contribuirá a difundir los contenidos de la feria por toda la región", apuntó López. La feria arrancará el vienes 27 de septiembre con una conferencia del ganador del último Rally Princesa de Asturias, José Antonio "Cohete" Suárez. Durante tres días habrá numerosas actividades deportivas. Este año se incorporan al evento los deportes tradicionales, con un taller de iniciación a los bolos para niños. Habrá charlas sobre deporte y salud y presentaciones de libros como "El liderazgo del gregario", de Luis Pasamontes. Como en ediciones precedentes se habilitará una carpa en el campus de Barredo.

El crecimiento de este certamen deportivo en Mieres ha coincidido con la polémica surgida en el seno de la Universidad de Oviedo por la ubicación del futuro grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (antigua INEF), que se disputan los campus de Mieres y Gijón. Aníbal Vázquez no dejó pasar ayer la oportunidad de recalcar que Mieres no aceptará "de ninguna manera" compartir estos estudios con Gijón. El regidor es inflexible al reclamar que se cumpla lo establecido en la hoja de ruta inicial. Lanzó una reflexión que sonó un poco a advertencia: "Mieres nunca ha pedido que se compartan grados anunciados para otro campus. Ahora bien, si la Universidad asume que a partir de ahora se compartirán todos los grados que se implanten en Asturias no habrá problema por nuestra parte".