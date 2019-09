Iván García, hijo de Manuel Antonio García, "Manzanillo": "Lo que le ha pasado a este equipo ciclista se veía venir"

Iván García, hijo de Manuel Antonio García, "Manzanillo", histórico ciclista, director deportivo y presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo, fallecido en 2001, ha querido aclarar que el equipo ciclista asturiano implicado en una operación antidopaje, durante la que se detuvieron a seis personas en Asturias, nada tiene que ver con el legado de su padre. En su momento, el PCM Team se refería a la Peña Ciclista Manzanillo, aunque, según explica Iván, desde esta temporada no es así, aunque todo el mundo vincula a este histórico del ciclismo asturiano con la formación, algo contra la que está luchando su hijo.

"Llevo años hablando con Monchi (director del equipo y una de las personas que fue detenida y ya en libertad) para que se desvincule el nombre del equipo (PCM Team) de mi padre", dice Iván García, para quien "la gestión deportiva es nefasta. Estoy totalmente en contra, se están lucrando con el nombre de mi padre para poder correr a nivel nacional porque a él no lo conoce nadie", añade.

Para Iván García, su padre promovía "el ciclismo base, con gente joven, y aquí tienen a gente mayor, de 26, 27 y 28 años, que viene rebotados de profesionales. En la vida no vale todo, en el ciclismo tampoco", señala. Para él sería mejor "tener un equipo de chavales y no traer a carrozas que ganan a cualquier precio. Todo contra lo que luchó mi padre lo están haciendo", insistía.

En su opinión, "todo esto se veía venir, es vox populi, ya había tenido otros escándalos". Y, sobre todo, su objetivo es "desvincular el nombre de mi padre, sabía que iba a pasar esto y si no hubiera sido esto hubiera sido otra cosa. Se veía venir", repite. Iván García también lamenta la actitud de Monchi estos últimos años: "Me gustaría dejar claro que llevo siete años intentando que se desvincule el nombre de mi padre de este equipo y que no me han hecho caso, han hecho lo que les ha dado la gana. Monchi me llegó a decir que aquí se hacía lo que él quería".