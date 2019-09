La surfista invidente Carmen López prepara su participación en Mundial y Europeo

La surfista invidente Carmen López intensifica su preparación con las miras puestas en los próximos campeonatos del Mundo y de Europa, citas a las que acudirá con la ayuda de su patrocinador IMQ, con el que ya ha realizado varias acciones tendentes a normalizar la relación con las personas invidentes. Se trata de dos vídeos, uno de presentación de ella misma y otro de consejos "cuando no convives con una persona invidente seguro que no sabes como tratarla, espero que este vídeo ayude a ello" manifestó la joven deportista.

Carmen se muestra ambiciosa de cara al futuro y su objetivo es poder clasificarse para los Juegos Paralímpicos de 2024, "porque siempre pienso en grandes metas", asegura. Su primera cita será el próximo mes en Cádiz en un trofeo tradicional en esa localidad y que ahora se ha abierto también a los invidentes. Desde hace tiempo entrena con Lucas García con el que "he tenido una mejoría considerable, antes era muy 'pato' pero desde que cambié de tabla y entreno con Lucas voy mucho mejor".

Reconoce que su vida "cambió para bien" desde que practica el surf, "viajo, conozco mucha gento en todo el mundo" y espera ser un ejemplo de que "cuando te propones hacer algo y luchas por ello puedes conseguirlo". Por eso tiene palabras de agradecimiento a su madre, que siempre permanece en un muy discreto segundo plano pero que para Carmen "me ha animado a hacer lo que quisiera, nunca me ha dicho que no a nada, sin su apoyo lo más seguro es que estaría vendiendo cupón". Y todo ello sin dejar de estudiar un grado superior de Integración Social e inglés.