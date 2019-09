La Federación Asturiana de fútbol elige a los seleccionadores regionales

La junta directiva de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias celebrada en el día de hoy tomó, entre otros acuerdos, el del nombramiento de los miembros de su cuerpo técnico para la temporada 2019-2020. El organigrama es el siguiente:

Luis Manuel Urraca Vallín "Luisma" (Coordinador de Selecciones)

SELECCIÓN COPA REGIONES DE LA UEFA: Luis Manuel Vázquez Rueda (Seleccionador) // Marcos García García (Ayudante del Seleccionador)

SELECCIÓN SUB 16 – MASCULINA: Rubén Darío Piñera Díaz (Seleccionador) // Jesús Fernández Pérez "Suso" (Ayudante del Seleccionador)

SELECCIÓN SUB 14 – MASCULINA: José Vicente Fernández Gutiérrez (Seleccionador) // Jerónimo García García (Ayudante del Seleccionador)

SELECCIÓN SUB 17 – FEMENINA: D. Javier Martino Fernández (Seleccionador) // Jorge Corriols Fernández (Ayudante del Seleccionador)

SELECCIÓN SUB 15 – FEMENINA: Yonathan Menéndez Fernández (Seleccionador) // Pablo Fernández Antuña "Blin" (Ayudante del Seleccionador)

CUERPO TÉCNICO SELECCIÓN FÚTBOL SALA SUB 19 y BENJAMÍN : Enrique González Ruiz // Antonio Lago Collar