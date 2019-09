El Avilés afina para ganar

CAMPO Suárez Puerta

hora 17.30 Horas

ÁRBITRO M. Bermejo Ferrero

Afinar la puntería y sumar tres puntos. Causa y efecto. Estos son los objetivos del Real Avilés para el partido de esta tarde. Los blanquiazules, el equipo menos anotador de la Tercera División, quiere lograr su primera victoria de la temporada ante el San Martín. Para este encuentro Viti Amaro tendrá la baja de Viesca en el lateral izquierdo y la duda de Castaño, faro del juego de los del Suárez Puerta en este arranque liguero, que ha estado toda la semana entre algodones. "Creemos que no va a llegar al encuentro", reconocía ayer el entrenador realavilesino.

Pero no contar con dos de sus fijos en el once, no es aparentemente el mayor problema de Amaro. Hasta ahora, la principal carencia que están mostrando los blanquiazules es falta de acierto de cara al gol. En las cuatro primeras jornadas, en las que han empatado tres partidos y perdido uno, los blanquiazules sólo han anotado dos goles. Curiosamente, ambos han sido anotados por el defensa central Borja Granda.

"Más que una preocupación, la falta de gol es una cosa a mejorar. Estamos generando ocasiones y la responsabilidad del gol no hay que cargársela sólo a los delanteros. También a los mediapuntas", aseguró ayer el técnico, tras un entrenamiento en el que los suyos afinaron la puntería de cara a gol.

El San Martín está entrenado por Nacho Cabo, un preparador que al igual que Amaro busca mantener la posesión. "Por un lado, hay que tener muy clara la presión. Por otro, creo que el partido se decidirá por la valentía y la calidad de los jugadores", auguró el entrenador blanquiazul convencido de que hoy conseguirán su primera victoria.