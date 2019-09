El Cuencas Mineras inicia hoy en Gerona la OK Liga Femenino

El Cuencas Mineras disputa hoy, a las 17.30 horas, en el campo del Girona, su primer partido en su segunda temporada consecutiva en la OK Liga Femenina, la máxima competición española. La pasada temporada no lograron la salvación pero, una vez concluida la campaña, y debido al reglamento de la liga, pudo optar de nuevo al ascenso y lo logró. También hoy, a las 19.15 horas, comienza la competición el Telecable Gijón. En este caso lo hará en casa, en el Mata Jove, frente al Bigues i Riells. Un partido en el que los mayores alicientes serán ver el regreso de la internacional Vanessa Daribo y el debut de las jóvenes Sara Fernández y Rebeca González. El otro equipo asturiano que compite en la OK Liga, el Areces de Grado, debuta mañana, a las 12 horas, en casa ante el Manlleu catalán.