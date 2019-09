La presencia de Zidane en el banquillo frena a Mou

Mourinho, que sigue en paro tras ser despedido la temporada pasada por el Manchester United, comienza a dejarse ver. El portugués, representado por Jorge Mendes, concedió una entrevista a Deportes Cuatro donde analiza la situación del Real Madrid, las críticas a Zinedine Zidane y los rumores que le vinculan con el banquillo blanco. El portugués fue rotundo al asegurar que "hablar de mi nombre es lo que no me gusta".

Preguntado sobre si le gustaría regresar al Real Madrid, Mourinho mostró su respeto por Zidane, pero no cerró la puerta al club blanco: "No me gustaría entrenar al Real Madrid porque ya tiene entrenador. Y ya está, no puedes entrenar a un equipo que ya tiene entrenador".

Sobre las críticas al actual técnico del Real Madrid, Mourinho fue cauto: "Hablo con respeto de un entrenador que está ahí y no es un cualquiera en la historia del Real Madrid, yo estoy completamente fuera de eso. No vendo humo. Me gustaría que las cosas fueran bien y todo se arreglara".

Sobre su posible regreso a los banquillos no puso ninguna fecha: "Será cuando sea. El domingo hago mi trabajo en Sky comentando el partido del Chelsea. Lo hago una vez al mes, no quiero estar todos los días en televisión. Me divierto porque puedo aportar una perspectiva diferente por haber estado en ese banquillo. Ahora, estoy en mis clases de alemán por si algún día entreno allí. Sería mi sexta lengua", dijo.