El Marino no podrá contar con Saha para medirse al Melilla

El Marino de Luanco buscará hoy (12.00 horas) su primera victoria en Miramar ante el Melilla. Los de Oli llegan al partido con la moral alta, tras conseguir los tres puntos la semana pasada en su visita a Barreiro (Vigo). Salvo sorpresa, los luanquinos no podrán contar con el espigado delantero Saha, por lesión, aunque el punta ha sido convocado. Sí recuperará el entrenador ovetense al capitán Guaya, que en la última jornada, ante el Celta B, no estuvo por sanción.

Si bien, no parece que el canario vaya a recuperar su puesto en el once y todo apunta a que será Lora quien vuelva a defender la banda izquierda marinista. También gana enteros para regresar al once Javi Porrón, que llevaba fuera desde la segunda jornada. Quien no llega a tiempo para el encuentro es Emilio Morilla, que sigue arrastrando problemas musculares y se ha quedado fuera de la convocatoria formada por Chechu, Javi Porrón, Guaya, Borja Álvarez, Trabanco, Pablo Pérez, Miguel Prado, Iván Fernández, David González, César Suárez, Mikel Busto, Mathe, Álex Arias, Luis Morán, Mika, Abraham, Lora y Boedo.

A la misma hora, (12.00) el Oviedo Vetusta jugará en Matapiñonera ante el Sanse, en el que será su primer partido a las órdenes de Emilio Cañedo tras la promoción de Javi Rozada al primer equipo carbayón.

Por su parte, el Sporting B se enfrentará hoy (17.00 horas) en A Malata ante El Ferrol. Los de Samuel Baños necesitan los tres puntos para alejarse de la cola de la clasificación.