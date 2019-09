Messi ya es "The Best" para la FIFA, el título pendiente del astro argentino

Messi, ayer, con el trofeo "The Best".

Messi, ayer, con el trofeo "The Best". REUTERS

El argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, ganó ayer en Milán, por primera vez en su carrera, el premio FIFA "The Best" a mejor jugador de la última temporada, tras conquistar la Liga española y marcar 51 goles en 50 partidos.

Messi triunfó por delante del portugués Cristiano Ronaldo - no acudió a la gala-, del Juventus, y del defensa holandés Virgil Van Dijk, del Liverpool, en una gana celebrada en el histórico teatro La Scala de Milán. El argentino recibió el primer premio "The Best" de su carrera de manos del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, y sucedió al croata del Real Madrid Luka Modric, que había ganado en 2018.

"Antes que nada quiero agradecer a todos los que decidieron que este reconocimiento sea para mí. La verdad que siempre pienso en lo lindos que son estos reconocimientos, aunque para mí los premios individuales son secundarios, vienen primero los colectivos", afirmó Messi tras recibir el galardón.

La estadounidense Megan Rapinoe se llevó el premio "The Best" a mejor jugadora de la última temporada, en la que hizo historia al conquistar el Mundial de fútbol en Francia.

Rapinoe, mejor jugadora y máxima goleadora del Mundial francés, triunfó por delante de su compatriota Alex Morgan, del Orlando, y de la inglesa Lucy Bronze, del Olympique Lyon.

La delantera de Estados Unidos mostró su agradecimiento a todas sus compañeras y aprovechó su discurso, ante un público compuesto por la elite del fútbol mundial, para enviar un contundente mensaje contra las discriminaciones. "Ha sido un año increíble para el fútbol de las mujeres. Lo siento por quienes se hayan dado cuenta solo en este momento, llegáis un poco tarde, pero os perdonamos", afirmó Rapinoe, tras recibir el premio. "Tenemos una gran oportunidad al ser profesionales, tenemos muchos éxitos, contamos con grandes vitrinas. Compartid vuestro éxito. Podemos usar este magnífico juego para cambiar el mundo para mejor", finalizó.