La judoka Ariane Toro, quinta en el Mundial cadete de Amaty

No pudo ser. Las buenas sensaciones de Ariane Toro en los entrenamientos no se tradujeron en metal en el Mundial cadete de judo disputado ayer en Amaty (Kazajistán), en el que a la bilbaína afincada en Avilés se le escapó el bronce de las manos y tuvo que conformarse con un quinto puesto. "Me he sentido bien, pero sé que puedo hacerlo aún mejor", afirmó entre lágrimas la deportista a sus entrenadores, nada más concluir el campeonato.

La jornada había empezado con buen pie para Toro. En su primer encuentro ante la mongola Tserentogtokh logró una cómoda victoria. También en segunda ronda, frente a la tayika Muminova, a la que venció por tres shidos. No hubo tanta suerte en los cuartos de final. El cuadro emparejó a la avilesina con la italiana Varónica Toniolo, a la que había vencido en los Juegos Olímpicos Juveniles y que a la postre fue campeona mundial, pero que ayer fue superior en el suelo y no logró vencer.

Pese a la derrota, Toro no se vino abajo y en la repesca venció a la rumana Alexandra Pasca. Pero en el último combate, con el bronce en liza, tampoco pudo ser. La rusa Mariam Amkhadova hizo valer su fortaleza en el suelo, y logró colgarse el metal del cuello. La avilesina tuvo que quedarse con un más que meritorio quinto puesto.

Tras el campeonato, el equipo de Toro destaca que la temporada ha sido "muy buena". "Hace un año Ariane volvía a entrenar tras una operación de hombro. Desde entonces, ha ganado las copas de España en las que compitió, consiguió medalla en todas las copas de Europa en las que participó y también una plata en los Juegos Olímpicos Juveniles", destacaron Carlos Fernández y Yolanda Soler.