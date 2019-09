Kagawa, sobre los azules: "No importa en qué puesto estén"

El fichaje estrella del Zaragoza, rival del Oviedo el domingo, el mediapunta japonés, Shinji Kagawa, valoró ayer el momento de los dos equipos: "No me importa en qué puesto esté (el Oviedo). Son los últimos pero eso no quita que vaya a ser un partido difícil en el que si queremos ganar tendremos que bien estar preparados física y mentalmente, y sobre todo mejorar en nuestro juego respecto al ultimo partido si queremos ganar", recalcó.