El Stadium quiere más

CAMPO Muro de Zaro

hora 17.30 horas

ÁRBITRO m. a. argómaniz mira

El Stadium quiere alargar la racha. Tras un inicio de liga con tres derrotas consecutivas, los de Lucho Valera encadenan dos victorias seguidas. Esta tarde, ante el Tineo, buscarán la tercera. "Los ánimos del equipo son muy buenos y la victoria ante el Llaranes, en la que considero que desplegamos un buen juego, nos ha dado mucha moral", destaca el entrenador stadiumnista, que destaca la experiencia de los futbolistas que tendrá enfrente.

"Tienen futbolistas como Juanín, Jonás, Marcos o Navelgas como muchos partidos en Tercera", destaca Valera sobre su rival, que también entraña varias incógnitas. "Desde que Nillo tomó las riendas del equipo no he podido verles", explica el entrenador, que no podrá contar con Guardado, Guille, Wisi y Moha. El Stadium llega a este partido con seis puntos, décimo y a siete puntos de los puestos de ascenso. El Tineo lo hace en decimocuarta posición con cuatro puntos en su casillero.

También juega hoy el Podes, que se verá las caras con el Racing de la Guía (Braña Sur, 19.15 horas), en una reedición del play-off de ascenso a Preferente de la temporada pasada. Los de Peñas se encuentran decimosegundos en la tabla con cinco puntos; dos más que sus rivales, que con tres puntos coquetean con los puestos de descenso.

Mañana será el turno para el Llaranes. Los granates buscarán su primera victoria para salir de los puestos bajos de la clasificación ante el Astur (domingo, Hermanos Llana, 11.45 horas). La única derrota que han sufrido los ovetenses en lo que va de temporada fue precisamente en casa, en la segunda jornada de liga ante el TSK Roces.