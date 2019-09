El Avilés, con la fe intacta

CAMPO: El Sotón

hora: 12.00 horas

ÁRBITRO: valdes díaz

"Estamos bien de ánimos y con ganas de conseguir la victoria". En el Real Avilés nadie pierde la fe. Los de Viti Amaro están "plenamente convencidos" de que hoy, ante el Lenense, conseguirán la primera victoria de la temporada. Para este encuentro, los blanquiazules no podrán contar con Gastón ni con Viesca. Por contra, recuperan a su faro en el centro del campo, Castaño. Una de las principales incógnitas del once realavilesino estará en la punta de lanza. El buen hacer de Armando en el último encuentro ante el San Martín y sus buenas actuaciones en los entrenamientos le hacen ganar enteros para ser de la partida. De ser así, se caerá del once Diego Pantoja, hasta ahora bastante desafortunado de cara a gol.

Pese a las más que evidentes urgencias que les impone la clasificación si de verdad quieren pelear por los puestos de play-off, el entrenador blanquiazul, Viti Amaro, afirma que el vestuario está "tranquilo". "Es cierto que necesitamos cuanto antes una victoria, pero no estamos preocupados. Lo complicado sería que no generásemos ocasiones. Pero sí las tenemos", destaca.

Sí reconoce Amaro que al único que ve con cierto desasosiego es al delantero Diego Pantoja. El pacense, que llegó como hombre gol este verano, aún no ha conseguido ver puerta. Y eso que no le han faltado ocasiones. "Es el que peor lo está pasando. Me duele por él, porque es un gran profesional, de los mejores que me he encontrado. Vive por y para el fútbol y trabaja mucho", destaca.

La falta de tino de Pantoja abre las puertas de la titularidad a Armando. El estadounidense consiguió agitar con su entrada el encuentro ante el San Martín, cuando el Real Avilés perdía 0-2 y estaba noqueado. "Es una de las dudas que mantendremos hasta el último momento. Armando está trabajando muy bien y darle la titularidad sería la recompensa a ese sacrificio", apunta Amaro.

También se prevén cambios en la portería. Javi Torres lleva unos días aquejado de un proceso vírico, por lo que salvo giro de última hora, Borja Piquero, que había sido titular en los cuatro primeros partidos de liga, recuperará la titularidad. La entrada de Castaño también puede hacer que Pandiani inicie el encuentro desde el banquillo.

El Avilés llega a este encuentro un puesto por encima de la zona de descenso y con cuatro puntos. Su rival, el Lenense, marcha decimoprimero con dos goles. Los de Pola de Lena lograron su primera victoria la semana pasada ante L' Entregu .