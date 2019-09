El Langreo acecha la victoria

CAMPO barreiro

hora 12.00

ÁRBITRO eder mallo

El Unión Popular de Langreo se enfrenta hoy al Celta B en el estadio de Barreiro con el objetivo de arrancar la primera victoria de la temporada. El técnico azulgrana, Dani Mori, confía en la consistencia defensiva alcanzada por el equipo (no ha encajado en los dos últimos partidos) para contener a los celestes y llevarse el triunfo.

"Se trata de un rival muy difícil, que está en un momento de forma muy alto. Pero estamos trabajando bien, muy sólidos en defensa y la idea es traer los tres puntos. Tenemos mucha confianza en el trabajo que estamos haciendo, siendo conscientes de que va a ser un partido de muchísima exigencia", explicó el entrenador.

No se presumen muchos cambios en el once titular, salvo el obligado por la baja de Allyson, según dejó entrever el propio Mori. "El equipo está trabajando bien, es sólido. Hay futbolistas que entran bien desde el inicio y otros desde segundas partes. Estamos contando con todos". Quedan fuera de la convocatoria Abel; Ramiro, que se recupera de una fractura de costillas y "puede entrenar, pero tiene dolor todavía y otro golpe podría complicar su regreso"; Marenyá, que sigue con problemas de pubis; Allyson, que está con molestias en los isquiotibiales; y Xurde, que "va entrando en la dinámica del equipo pero no ha hecho pretemporada y tiene que ir poco a poco".

Mori señaló que sus futbolistas están preparados para dar un salto de calidad y mejorar los resultados. "Todos los rivales que van a venir son de un nivel alto; competimos cada vez mejor y tenemos que seguir en esa línea. No estamos consiguiendo los resultados que nos gustaría, pero por sensaciones deberíamos tener más puntos que los dos que tenemos. Va a ser un año duro y hay que luchar mucho, pero los jugadores están con muchas ganas y estamos convencidos de que el equipo irá hacia arriba".