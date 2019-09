La familia del fallecido futbolista José Antonio Reyes se plantea demandar a Santiago Cañizares

La familia del futbolista fallecido, José Antonio Reyes, se está planteando demandar al exjugador de fútbol Santiago Cañizares por sus polémicos mensajes lanzados en la red social Twitter, señalando las presuntas imprudencias producidas durante el accidente que le costó la vida al futbolista.



Un mensaje que trató de matizar en su momento y ahora ante las nuevas informaciones sigue recibiendo críticas en las redes sociales.



Ahora tres meses después se ha vuelto a abrir la investigación sobre qué fue lo que causó la muerte de José Antonio Reyes y un primo suyo.



Las primeras investigaciones aportadas por los cuerpos de seguridad señalaban como Reyes circulaba a 237k h, pero ahora se asegura que el accidente fue por un fallo de la rueda trasera derecha y que el límite de velocidad se respetó en todo momento.



Cuando se notifique el definitivo informe judicial, la familia de Reyes tomará la decisión de denunciar o no a Santiago Cañizares. Los comentarios de Cañizares "dejaron a la familia Reyes furiosa", tal y como apunta el diario británico "The Mirror". El hermano del jugador ha declarado: "Estoy muy molesto con Cañizares. Tan pronto como recibamos el informe final de la Guardia Civil, planeo demandarlo".



El futbolista José Antonio Reyes y un primo suyo de 23 año sfallecieron el pasado mes de junio en un accidente de tráfico en la provincia de Sevilla en el que un tercer acompañante ha resultado herido grave con quemaduras del 60 por ciento. Reyes, jugador del Extremadura pero con una trayectoria en el Sevilla, Real Madrid, Arsenal, Benfica o Atlético de Madrid, entre otros, circulaba en un coche a las 11:40 horas por la autovía A.376, de Sevilla a Utrera, a su paso por el término municipal de Alcalá de Guadaira, cuando el vehículo se salió de la calzada en el kilómetro 17 y posteriormente resultó incendiado, según el servicio de Emergencias 112.



Tras producirse el accidente mortal del futbolista José Antonio Reyes fueron muchos los que se pronunciaron a través de las redes sociales. Uno de los más polémicosfue el mensaje del exportero del Valencia CF, Santiago Cañizares. El guardameta aseguraba que "circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable" y que "no merece un homenaje como si fuera un héroe".





Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable

En el accidente ha habido víctimas además del conductor

Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe

Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas

Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) June 1, 2019

Su comentario suscitó algo de polémica en las redes sociales y horas después el exfutbolista ha querido matizar sus palabras: "Quizás no me expliqué bien. Claro que merece un homenaje y un gran recuerdo por su carrera y su aportación al fútbol".