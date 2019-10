El futuro de Anquela en el Dépor pende de un hilo, con el asturiano Muñiz como candidato

El futuro de Juan Antonio Anquela, entrenador del Dépor, ex técnico del Oviedo, pende de un hilo por la crisis deportiva del club gallego. El jienense, según varios medios gallegos, podría ser destituido en las próximas horas. El consejo del Dépor se reunió ayer de urgencia en Abegondo para tratar la crisis. El asturiano Juan Ramón López Muñiz es, según varias informaciones, el mejor colocado en caso de que Anquela sea cesado. Muñiz sería el favorito de Carmelo del Pozo, director deportivo del Dépor, ex secretario técnico del Oviedo. El Dépor, además, no podrá contar con sus dos centrales, Lampropoulos y Montero, ante Las Palmas. Convocado por Grecia el primero y por la española sub-21 el segundo.