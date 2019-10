Lendoiro y Ángel Torres se enzarzan por el cruce de acusaciones de amaños

"Lendoiro está para que le suban la dosis y le acuesten tempranito. No tiene ninguna credibilidad y no pierdo ni un segundo con él", espetó Ángel Torres, presidente del Getafe, en el programa "El Transistor" de Onda Cero. La reacción del dirigente azulón llegó después de que el expresidente del Dépor señalara a varios equipos, entre ellos el Sporting, cuestionado por presuntos amaños. "Les puedo asegurar que nunca me iría de copas con el señor Torres. Es muy aburrido. Pero muy aburrido", contestó Lendoiro ante los micrófonos de Cuatro.