El Marino, contra el equipo con el nombre más largo de España

Le dicen Inter de Madrid porque titular con Sección de Acción Deportiva Club de Fútbol Internacional de Madrid Deportes Sociedad Limitada sería difícil hasta para un periódico en formato sábana. Pero así es el nombre completo del rival del Marino de Luanco de hoy, a las 12.00 horas, que puede presumir de tener el nombre más largo de todo el fútbol español. Un curioso mérito.



El Inter de Madrid uno de los equipos más jóvenes de la categoría de bronce del fútbol español, y de los más nómadas puesto que desde su fundación en 2002 ha jugado en tres campos distintos, amenaza al Marino de Luanco que todavía no sabe lo que es puntuar en Madrid este año ni rascarle un punto a un equipo de la comunidad madrileña.



El equipo de fútbol de España con el nombre más largo es el próximo rival de un equipo de Oli que vuelve a llegar con urgencias. De 18 puntos ha sumado cuatro y marcha penúltimo en la tabla. Jugar contra un equipo de Madrid no es buena receta para los asturianos. Quizás por eso de que allí no hay playa o porque los equipos de la capital, con el exponencial crecimiento en población de la zona, se han vuelto de los más potentes del país. El caso es que el Marino ha perdido contra todos los que se ha medido. Es decir, fue derrotado contra el Atlético B, el Castilla, el Getafe B y Las Rozas.



Fundado por empresarios con la llegada del euro, es decir, en 2002, el Inter de Madrid empezó a jugar en Horcasitas, un barrio que al Marino le trae grandes recuerdos puesto que allí logró su primer ascenso a Segunda B. Ahora, el Inter juega en Boadilla del Monte. Ha sumado 11 puntos de 18 posibles en su segundo año en la categoría. Por tanto, será la primera vez que el Marino se enfrente al conjunto madrileño en toda su historia. Un partido, que por valores de plantilla, se antoja igualado. Según el portal transfermarkt, todos los jugadores del Inter de Madrid valen 2,55 millones de euros por los 1,50 millones de euros de los jugadores del Marino (son la plantilla con menos valor de mercado del grupo).







▶Segunda División B

▶Grupo 1

▶Jornada 7



?Inter de Madrid Boadilla ?? Club Marino de Luanco?



??Domingo 6 de Octubre

??12 horas

??Complejo Deportivo Municipal Boadilla pic.twitter.com/WA5QFGp9tI — Club Marino de Luanco (@MarinoLuanco) October 2, 2019

Esta es la lista de convocados por Oli para la cita:1-Chechu Grana (P)13-Javi Porrón (P)15-Guaya (LI)2-Borja Álvarez (LD)5-Adrián Trabanco (DC)18-Pablo Perez (DC)20-Miguel Prado (DC)11-Ivan Fernández (MD)6-David González (MC)8-César Suarez (MC)3-Mikel Busto (MI)21-Mathe (MP)7-Alex Arias (MP)10-Luis Moran (MP)9-Mika (DC)19-Abraham (ED)16-Lora (DC)22-Boedo (EI)Se quedan fuera por lesión:14-Saha (DC)4-Emilio Morilla (DC)