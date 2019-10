Zidane: "No lo hemos hecho tan mal"

Un 6 de abril de 2008 Joan Laporta, por entonces presidente del Barcelona, clamó en un encuentro de peñas su mítica frase. "Al loro, que no estamos tan mal", soltó. Ayer, Zidane, entrenador del Real Madrid, vino a decir algo similar para levantar la moral de la tropa antes de medirse al Granada. "Si mañana (por hoy) es un partido entre el primero y el segundo significa que no lo hemos hecho tan mal", resaltó el técnico francés antes del partido en el Bernabéu (16. 00 horas Movistar La Liga). Porque por increíble que parezca el Granada marcha segundo en la tabla. Y el Madrid, primero. El galo se aferra a esa realidad para camuflar el horrible inicio en la Liga de Campeones con una severa derrota en París y un empate amargo contra el Brujas el pasado martes. La esperanza, no la pierde Zidane. "Estamos mejor que hace dos meses y estaremos mejor después del parón", afirmó.

Antes de comprobar si su afirmación es cierta, Zidane debe encontrar una solución para el lateral izquierdo. Marcelo se ha lesionado y Mendy sigue fuera de combate. Así, poner a Militao o a Carvajal en esa posición parece lo más plausible. Otra opción puede ser echar mano del Castilla, una vez que Zidane haya descartado colocar a Bale en su posición primigenia. Zidane ha dejado fuera a Vinicius y Lucas. Aquel Barça que presidía Laporta en 2008 cuando dijo aquello de "al loro que no estamos tan mal" acabó ganando todo lo ganable. Ahora, Zidane, que pronuncia un discurso similar al del catalán, espera que esas palabras surtan efecto en un Madrid post época dorada.