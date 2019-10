El Círculo se aferra al Palacio

Apenas ha comenzado la temporada, pero la experiencia del pasado curso ya hace que el Círculo Gijón y el Bodegas Rioja que dirige Jenaro Díaz, marquen en rojo el partido de esta tarde (19 horas, Palacio de Deportes). Los primeros partidos han mostrado las diferencias visibles que existen entre los equipos de la categoría, por lo que cada victoria o derrota ante un conjunto del mismo nivel, puede ser crucial en el futuro. "Es un partido fundamental, estamos preparados", asegura el técnico Nacho Galán.

El conjunto gijonés y el riojano llegan con el mismo balance de una victoria y dos derrotas, así que ambos tienen en mente la intención de que se igualen los logaritmos antes de presentarse en una situación más inquietante. En el Círculo Gijón serán baja Edu Lada y Jaime Llano, actores habitualmente secundarios en el equipo de Galán, por lo que el joven Ismael podría debutar en las filas locales. Mientras que el Círculo trata de buscar la victoria, el pívot Jädersten será examinado con lupa. El sueco no ha tenido un buen inicio de Liga y está lejos de las expectativas marcadas en su juego, por lo que el club ya ha activado el mercado en busca de soluciones por si Jädersten no ofrece garantías de mejora en una posición clave como la del puesto de "5".

Al margen del futuro del sueco dentro o fuera del equipo gijonés, el Círculo tratará de lograr una victoria que le mantenga invicto en su feudo, donde será crucial obtener triunfos de garantías para el futuro en la categoría. "Sus equipos siempre presentan un ritmo alto, vienen con ganas de resarcirse de la derrota del pasado año", comenta Galán.

El equipo gijonés llega al partido en una semana de altibajos tras su victoria el pasado fin de semana ante el Marbella, en un épico final en el que forzó la prórroga con un triple desde más de nueve metros de Portugués y tras la derrota sufrida el miércoles ante Juaristi. Con una de cal y otra de arena, en esta ocasión tratará de sumar una victoria convincente.