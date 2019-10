El director deportivo del Avilés ofrece su dimisión a Norte Proyectos

Ni Viti Amaro, ni José Álvarez... ni nadie. En el Avilés ahora mismo nadie tiene su puesto asegurado. Ayer, éste último confirmó que ofreció su cargo a la dirección de Norte Proyectos, la empresa que gestiona la primera plantilla del Avilés. Desde la empresa balear se insiste en el mismo discurso de los últimos días. "No hay nada decidido. Todo puede pasar, pero no voy a ser un obstáculo", afirmó José Álvarez. Un mensaje poco tranquilizador para un equipo que deportivamente marcha último en la tabla.

El rumbo del Avilés se decide en Mallorca. Allí se supone que la cúpula de Norte Proyectos está manteniendo arduas reuniones en las que se barajan soluciones para un proyecto tocado en su línea de flotación. Pensado para jugar la promoción de ascenso, estos puestos de privilegio están a nueve puntos. Una barbaridad. En Baleares, se baraja desde la marcha de José Álvarez, hasta la salida de Viti Amaro y los posibles refuerzos para la plantilla.

La salida de José Álvarez no sería la única que se ha producido en el Avilés. Desde hace un mes, Mikel Trabanco, adjunto a la dirección deportiva, ya no trabaja para el club. Aunque su salida fue amistosa, sí que hubo una diferencia de pareces. Trabanco quiso intentar algunos fichajes, que por unas u otras razones, no tuvieron luz verde. Esa es una de las causas, aunque si bien, fueron cuestiones del adjunto a la dirección deportiva las que más influyeron en su salida. En Avilés, mientras tanto, hay una espera tensa. Eso es lo que se respira en el ambiente con el equipo sin conocer la victoria en siete jornadas de Liga. El despido de Viti Amaro por ahora no ha sido notificado al técnico gijonés. Por tanto, hoy entrenará con toda la normalidad que pueda a la plantilla. Una plantilla con la que, como todos los miércoles, repasará el partido del fin de semana pasado. Una charla con cariz rutinario.

La de hoy será la segunda sesión de la semana en la que Amaro esté al frente de la escuadra avilesina en esta situación. Ya entrenó el lunes. Ayer, repasó por enésima vez el partido contra el Navarro. Y, como ha venido manteniendo a lo largo de todos estos días, su intención sigue siendo la de reconducir la situación en la que se ve inmerso el Avilés en estos siete primeros partidos de Liga.

Sobre la mesa de Norte Proyectos se amontonan las ofertas de entrenadores para dirigir al equipo. Quien tome esa decisión es una incógnita después de que Álvarez pusiera su cargo a disposición de la empresa que gestiona el Avilés.