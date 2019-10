El Liberbank Oviedo podrá contar con toda la plantilla ante Ourense

El Liberbank Oviedo Baloncesto podrá contar el sábado (18.30 horas) ante el Ourense en Pumarín con todos sus jugadores en plenas facultades físicas por primera vez en lo que va de temporada, siempre y cuando no haya ningún contratiempo en el resto de entrenamientos de la semana. El equipo de Javi Rodríguez recupera al capitán del equipo, Víctor Pérez, que ya entró en la lista del partido que perdieron ante el Breogán (72-54), pero que no disputó ni un segundo al no tener ritmo de entrenamientos y no estar en las mejores condiciones para jugar. Una semana completa ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros permitirá al sevillano estar en plenas facultades el sábado en el encuentro ante el equipo que la pasada temporada les dejó fuera en los cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB.