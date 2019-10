Nuutinen, segunda parte

Una lesión en un partido con su selección, Finlandia, privó al entrenador del Liberbank Oviedo Baloncesto, Javi Rodríguez, contar en el tramo decisivo de la pasada temporada con Matti Nuutinen, un jugador llamado a marcar las diferencias. Nuutinen completó su recuperación en Oviedo, decidido a volver a intentarlo. "Me siento genial en Oviedo y en el OCB", proclama el finlandés, que en los dos primeros partidos de LEB Oro promedia 25 minutos, 9 puntos y 4 rebotes. El sábado será uno de los protagonistas del partido frente al Ourense (18.30) en Pumarín.

"Me encanta volver a competir y entrenar con el resto del equipo", añade el finlandés, que intenta ver el lado positivo de lo que ocurrió la pasada temporada: "Fue duro ese tiempo que estuve fuera porque se me hizo largo, pero las lesiones son parte del deporte y hay que aceptarlas. Agradezco muchísimo al club que me ofreciese la renovación mientras seguía lesionado, y también que me ayudasen tanto en el proceso de recuperación. El hombro está perfecto y estoy contento de ayudar al equipo".

Nuutinen, que alterna la posición de alero y de ala-pivot, considera que la polivalencia de la plantilla actual es positiva: "Además somos un poco más altos que el año pasado en general, por lo que hemos mejorado en rebotes. Nuestro objetivo es ser el mejor de la liga en defensa". Espera demostrarlo frente al Ourense, que afronta con cierto ánimo de revancha: "Perdimos 3-0 en el play-off, así que los que seguimos de la pasada temporada queremos dar un golpe sobre la mesa y hacerles saber que también podemos ganarles".