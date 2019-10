El Pasek Belenos organiza mañana una jornada de puertas abiertas

El Pasek Belenos organiza mañana en La Toba una jornada de puertas abiertas que persigue la conciliación entre padres, madres e hijos a través del rugby. El calendario está previsto de la siguiente forma. A las 11.30 horas, habrá un entrenamiento destinado a menores de entre cinco y 12 años junto a sus progenitores. Una hora más tarde, están previstas dos actividades. Un encuentro entre los veteranos del club y los equipos sub 8 y sub 10 y otro duelo entre los conjuntos sub 12 y sub 14 frente al senior masculino. A las 13.30 horas de la tarde y tal y como marca la buena práctica de este deporte todos los que asistan estarán invitados a participar en el tercer tiempo que organiza el conjunto avilesino. Con ello, el Pasek Belenos persigue dar a conocer el rugby a todos aquellos interesados en un año en el que ha regresado a la División de Honor B.