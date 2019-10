El Gijón Playas La Carbayera recupera a Tomi e Isi para recibir al Ribeira

El Gijón Playas-La Carbayera recibe a las 13 horas del domingo en el pabellón de El Llano al Ribeira, un equipo que al igual que el gijonés es un recién ascendido pero que ha sumado un punto más, 6, al haber ganado sus dos partidos en casa. Jorge Vidal sigue sin poder contar con Gito y Kiki pero recupera a Tomi e Isi que no pudieron jugar la pasada semana en la que los gijoneses encajaron la primera derrota en un partido en el que no les salió nada. El primer revés fue contundente y la plantilla no quiere que algo así vuelva a repetirse. Con el apoyo del público el Gijón Playas espera sumar una nueva victoria que les sitúe en la zona media de la clasificación. J. J.

voleibol