El Telecable afronta la cuesta de octubre

El Telecable Gijón inicia a las 18 horas de mañana en la cancha del Manlleu una complicada cuesta en octubre en la que se medirá a los mejores equipos de la OK Liga femenina y que marcará el estado de forma de las gijonesas. El conjunto de Fernando Sierra llega en un buen momento porque encara esta fase de la liga encaramado en la primera posición y con dos puntos de ventaja precisamente sobre Manlleu y Voltregá que serán sus dos próximos rivales.

El Manlleu es el equipo que peor se le da a las gijonesas. Una muestra son las dos derrotas sufridas en la cancha catalana, tanto en liga como en la Copa de Europa, con un resultado en esta última, que a la postre supuso la eliminación en la competición continental. El Manlleu en el que militan las ex jugadoras del Telecable Gijón, Anna Casarramona y María Díaz, mantiene el grueso de la plantilla de la pasada temporada en la que tras partir como favoritas en todas las competiciones no consiguieron ningún título, algo que no querrán repetir. En las filas del Manlleu figuran también jugadoras como Ona Castellví, Elisabet Gurri, Fernanda Hidalgo o Nara López.

Sierra acude con todo el equipo a excepción de la recién llegada Sofía Ramírez al que el técnico dará una semana más de adaptación y su debut podría ser ante el Voltregá, actual campeón europeo.

Tras medirse consecutivamente a Manlleu y Voltregá el Telecable Gijón afrontará el primero de los partidos de la renovada Copa de Europa que esta temporada se juega por el sistema de liga. El primer rival será otro de los favoritos para ganar todos los títulos, el Palau i Plegamans, actual campeón de la OK Liga. El nuevo sistema premia la regularidad y permite a cada equipo organizar en casa tres partidos continentales. El Telecable Gijón retomará luego la liga ante otro rival de los fuertes, el Vilasana.