El Grupo Covadonga vuelve de vacío de la cancha del Zalaeta

El Grupo Covadonga no pudo traerse nada positivo de su visita a la cancha del Zalaeta de La Coruña, donde cayó por 3-1 (25-21, 25-22. 17-25 y 25-13). El Grupo no fue capaz de repetir el buen juego de la jornada inaugural ante el Torrelavega y aunque plantó cara en todo momento a un equipo más experto solo pudo hacerse con el tercer set. Por el Zalaeta jugaron: Santos, Ordóñez, Guzzi, Vázquez, Figueroa, Quirós y Lema como líbero. También jugaron García, Gómez, Rivas, Sánchez y Vilariño. Por el Grupo Covadonga lo hicieron: Miriam Diéguez, Ariana Morán, Ana Martín, Paula Lorenzana, Marina Rubiera y Covadonga Mitre con Paula Sánchez como líbero. También jugaron Covadonga Noguero, Ángela Rodríguez, Marta Fernández y Sara García, La capitana Miriam Diéguez volvió ser la más acertada en ataque con 20 puntos, los mismos que la jugadora del Zalaeta Enma Ordóñez. El Grupo recibirá el próximo sábado al Rivas que aún no ha puntuado. J. J.