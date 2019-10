El Navarro quiere aprovechar el empuje del derbi

No hay resaca en Tabiella. El Navarro recibe hoy (12.30 horas) al Gijón Industrial con la intención aprovechar el impulso moral que les supuso la victoria en el derbi avilesino la semana pasada para sumar otros tres puntos. Los azulgrana confían en estrenar su casillero en casa, donde hasta ahora no han logrado sumar ningún punto. Héctor Suárez no podrá contar con Manu, que ya fue baja la semana pasada por lesión, y Guille, que sigue en el dique seco desde pretemporada. Asimismo, es poco probable que pueda alinear a Sebares, que se lesionó la pasada jornada en el Suárez Puerta y tuvo que ser sustituido.

Los tres puntos conseguidos en el Suárez Puerta la semana pasada no sirvieron al Navarro para abandonar los puestos de descenso, en los que se encuentran con 6 puntos. Los mismos que lleva el Gijón Industrial, aunque los fabriles se mantienen fuera de los puestos de quema.