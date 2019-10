El Real Avilés despide a Viti Amaro tras ganar en La Cruz al Ceares

No hubo ni un ápice de redención para Viti Amaro en la victoria del Real Avilés. Norte Proyectos cesó ayer al entrenador gijonés apenas unos minutos después de haber conseguido su primer triunfo de la temporada, ante el Ceares (2-3). "Estoy bien. Es una faena, pero me voy tranquilo", afirmó el ya exentrenador blanquiazul, apenas unos instantes después de conocer el despido.

Aunque se hizo oficial ayer, la decisión del cese llevaba tiempo tomada. Exactamente desde la semana pasada. La derrota en el derbi avilesino ante el Navarro en el Suárez Puerta (0-2) hizo que se tambaleasen los cimientos del proyecto de los gestores realavilesinos. Tanto, que Norte Proyectos ordenó viajar a Mallorca a José Álvarez, su hombre fuerte en Avilés, para hablar de la deriva del equipo, que en aquel momento, tras siete jornadas, aún no había cosechado ni una sola victoria. Allí decidieron que lo mejor era un cambio en el banquillo.

En el "cónclave balear" no sólo se decidió echar al entrenador. También la llegada de refuerzos para tratar de ayudar al equipo a salir del pozo clasificatorio. Desde entonces, la dirección deportiva trabaja para buscar nuevos jugadores que estén dispuestos a fichar por el Avilés y que aporten el plus de calidad que ha faltado en lo que va de temporada. Vista la sequía goleadora del equipo, una de las prioridades es reforzar la delantera. Tampoco se descartan llegadas en otras líneas, como la portería. En la reunión también se habló de salidas. Uno de los que podrían estar en la rampa de salida del Suárez Puerta es Pantoja. El delantero, hombre elegido para el gol por la dirección deportiva en verano, no había sido capaz de mojar por aquel entonces. Casualidades de la vida, el delantero pacense consiguió estrenarse ayer. Fue quien puso el 2-2 en el marcador. Desde Norte Proyectos todavía no han querido hacer oficial el nombre del sustituto de Viti Amaro. De hecho, al cierre de esta edición el club no había hecho pública la destitución del hasta ahora preparador. La cuenta oficial de Twitter del club sí publicó un mensaje con el resultado del encuentro ante el Ceares y un mensaje de ánimo a Borja Granda y Castaño, ambos lesionados. Más curioso es el caso del perfil en redes sociales de Norte Proyectos, cuya última actividad es un mensaje en el que se anuncia la contratación de Amaro.

El entrenamiento de hoy será dirigido por el preparador físico Jaime Fernández. Instantes antes de que los jugadores salten al campo, Viti Amaro tiene previsto despedirse de ellos. Con el entrenador también se va su segundo, Pedro Gancedo, y el preparador de porteros, Vilches. "Me voy tranquilo. Toreamos la semana pasada como pudimos y logramos la victoria. Ahora han decidido prescindir de nosotros y no podemos hacer nada más que desearles que les vaya muy bien en Avilés", afirmó Amaro en su adiós.

El ya exentrenador realavilesino también aseguró sentirse triste por la decisión, "pero no jodido". "Es una putada, porque yo me lo paso pipa entrenando y con los chavales, pero no puedo hacer nada más. Cuando un superior le dice a uno que le echan del trabajo no puede hacer nada", explicó.

No está previsto que el nuevo entrenador tome las riendas del equipo hasta el martes. Aunque inicialmente en el club sonaron nombres como Julio Arniella, Chiqui de Paz o Xiel, los gestores del primer equipo avilesino han decidido buscar fuera el relevo de Viti Amaro. Fuentes cercanas al club señalan que se trata de un entrenador con una larga trayectoria como futbolista y que reside fuera de la región. Se trata de un hombre de su confianza.

El próximo partido del Real Avilés será el sábado (16.45 horas) ante el Praviano, que viene de vencer 3-0 a L' Entregu en la jornada disputada ayer.