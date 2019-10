José Antonio Modino se plantea optar a presidente de la Federación Española

El ovetense José Antonio Modino Turienzo, árbitro internacional, es uno de los posibles candidatos a la presidencia de la Federación Española de Piragüimo, en las elecciones previstas para 2020, tras el ciclo ollmpico que culminará con la celebración de los Juegos de Tokio. Modino, ex presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (Codis) y ex presidente de la Federación Asturiana, forma parte actualmente de la junta directiva, en calidad de vocal, de la Española que preside el zamorano Juanjo Román Mangas quien, previsiblemente, no optará a una nueva reelección. El palista parragués Javier Hernanz podría ser otro candidato. J. M. CARBAJAL