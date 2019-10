César Gálvez, nuevo entrenador del Avilés: "He entrenado equipos con el carnet de utillero"

Lo normal en un primer día de trabajo es mantener un perfil bajo. Pero no para César Gálvez, el nuevo entrenador del Avilés, que reconoció en rueda de prensa haber entrenado de "tapadillo" en numerosas ocasiones. En su currículum, figura que ha dirigido al Ciudad de Murcia CAP en Segunda Autonómica y al Espinardo Atlético, otro modesto de la región murciana. Si bien, Gálvez reconoció haber dirigido a otros equipos, pero sin figurar. "Como entrenador, en Murcia, he entrenado con ficha de a lo mejor de utillero, por muchas cosas. He entrenado a muchos equipos que no salen como entrenador, pero sí que salen", dijo.

Gálvez, que fue jugó en Primera con el Mallorca, ofreció una explicación a esta situación cuanto menos curiosa. "He entrenado diez años, pero hoy por hoy los equipos no están al nivel que cuando yo jugaba. Soy un profesional de esto. Para meterme en una banda prefiero estar al margen. Estar con mi familia", comentó para después añadir: "Me vengo de Murcia a Avilés porque es uno de los mejores equipos de Tercera. Si me llama cualquier otro equipo no hubiera aceptado. Yo vivo tranquilo y bien. Trabajo entre semana y los fines de semana estoy con mi familia. Pero estar aquí es una oportunidad", añadió.

El trabajo de Gálvez es como dirigente de la marca de ropa Sacer. Una firma bastante conocida en Murcia y desde hace poco tiempo también en Asturias. La casualidad que Sácer viste esta temporada al Real Avilés. El acuerdo, según reconocieron los gestores del equipo y el propietario del club, José María Tejero, estaba firmado desde febrero. Es decir, mucho antes de que Norte Proyectos llegara a Avilés. Gálvez restó importancia a esta situación. "No es coincidencia. Firmé con el Avilés en febrero. Jugué en el Mallorca, que es de donde son estos gestores. Pero no sabía que estos gestores iban a ser, pero de la empresa hay tres o cuatro personas que me conocen. No lo relaciono. No voy a mezclar. Mi empresa es mía y viste a ciento y pico equipos más", zanjó.

Gálvez dirigió esta mañana su primer entrenamiento en La Toba. El sábado se medirá al Praviano. Será su primer partido al frente del Avilés tras la salida de Amaro. Sobre el estilo de juego que quiere imprimir, fue menos tajante y dijo que necesitaba todavía tiempo para adaptarse. También reconoció que en estos días, el sistema de juego va a ser bastante similar al visto hasta el momento. El club también presentó a Jorge Caicedo, el central colombiano fichado en verano y que tiene los papeles en regla. Si bien, aún no tiene lista su ficha.