Norte Proyectos valora dar la baja a Borja Granda tras su grave lesión

Norte Proyectos Deportivos valora dar la baja a Borja Granda tras su grave lesión contra el Navarro. El central y máximo goleador del equipo estará siete meses de baja tras romperse totalmente el tendón de Aquiles. Según la empresa balear, todo dependerá del análisis que haga César Gálvez de la plantilla que ahora estrena como técnico. "Es algo que tenemos que valorar. Si César nos transmite que tenemos que fichar, iremos a fichar", destacó el director deportivo del Avilés José Álvarez, durante la sesión que sirvió también como presentación del central colombiano Jorge Caicedo, que aún carece de ficha para jugar.

El Avilés se hizo con los servicios de Caicedo en julio. Llega procedente de la Liga de India. Sin embargo, aterrizó en Asturias el pasado lunes. Problemas burocráticos eternizaron la llegada de un central que destaca en el juego aéreo y por su contundente físico ya que mide 1,95 metros de altura y pesa 85 kilos.

Caicedo, que ya tiene los papeles en regla para residir en Asturias, aún no tiene el transfer. Por eso, aunque ayer entrenó por segunda vez con el Avilés, no podrá estar en el partido de mañana contra el Praviano en el Suárez Puerta. Es la misma situación que atraviesa Wenjun Ge, el central chino, que lleva semanas entrenando.

"Creo que el clima no me ha afectado mucho y es cuestión de adaptarme", aseguró ayer Jorge Caicedo en las que fueron sus primeras palabras como jugador del Avilés. También confesó que tenía ganas de llegar de una vez por todas al Suárez Puerta, tras varios meses de demora. "Me han recibido muy bien", aseguró.

Hoy, el Avilés realizará el último entrenamiento de la semana. Será a las 10.15 horas en La Toba. Será la segunda sesión de César Gálvez, aunque el peso seguirá recayendo sobre Jaime Fernández, el preparador físico. Mañana, a las 16.45 horas, el Avilés buscará la primera victoria de todo el año en el Suárez Puerta.