Alonso: "No veo imposible volver a la F1"

Fernando Alonso, expiloto asturiano de Fórmula 1, habló ayer sobre su posible regreso: "Sé que cada año que pase será más difícil, porque voy teniendo una edad, pero no veo imposible una vuelta a la Fórmula 1. He dejado la cabeza descansar, algo que en los últimos años me resultaba difícil", dijo.