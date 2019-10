Baños: "Merecimos más"

El entrenador del Sporting B, Samuel Baños, analizó la derrota de su equipo ante el Vetusta en El Molinón (0-1). "Nos hicieron un gol de la nada y ellos saben tener el balón. Esperamos nuestra oportunidad, la tuvimos y no la aprovechamos. Creo que merecimos más y no pudo ser. Tuvimos ocasiones para ganar, el palo de Chiki hubiese cambiado todo. En el segundo tiempo se apura todo más e hicimos ocasiones, pero si no aciertas€Estamos en un momento de dificultad", dijo el entrenador rojiblanco.

"Nos faltó meter el balón en el área con más claridad, hubo centros laterales que se diluyeron sin peligro. A veces el balón no llegó en condiciones, así es difícil. Hubo acercamientos suficientes", indicó.

Sobre la expulsión dijo que "es una plancha, el árbitro está cerca y lo habrá interpretado como una falta peligrosa y por eso lo expulsó", finalizó el técnico