César Gálvez sufre en la grada y pide refuerzos

La grada que da a la calle José Cueto estuvo ayer más poblada de la cuenta. Desde ese lugar vivió el nuevo entrenador del Avilés, César Gálvez, la derrota de su equipo ante el Praviano. Aunque fue presentado el jueves, el club no le ha tramitado aún la ficha. En su primer duelo, el donostiarra ya pidió refuerzos. "Llevo un día, y todavía no los he visto, pero creo que atrás nos falta gente. Si queremos jugar el play-off no podemos regalar los goles, creo que habrá que traer algún refuerzo", aseveró.

Acompañado de los trabajadores del club, que le echaron una mano para reconocer a los jugadores con los que apenas lleva trabajando tres días, y también del lesionado Borja Granda, con que departió largamente tras el pitido final, el entrenador donostiarra inició su etapa en el Avilés.

Ensalzó la labor del delantero centro, Pantoja, que bregó aunque sin resultado. "Se ha dejado el alma, me ha sorprendido", dijo. Y fue crítico con su equipo. "No sé si ha sido la presión, pero esperaba más", puntualizó. Sobre la circunstancia de tener que ver el partido en la grada, Gálvez, con su humor particular, se lo tomó con filosofía. "Por lo menos no me expulsan", dijo con gracia.