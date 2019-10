Derrotas del Cuencas Mineras (3-4) y del Oviedo Booling (2-3)

El Cuencas Mineras estuvo cerca de sumar su primer punto en la OK Liga Femenina, pero al final no pudo con el Bigues i Riells barcelonés y terminó perdiendo por 3-4. Tampoco pudo el Oviedo Booling en su estreno en la OK Liga Plata, puesto que perdió por 2-3 frente al Arenys de Munt. Una jornada negra para los equipos asturianos, ya que el Telecable Gijón perdió por 3-4 ante el Voltrega, también en OK Liga Femenina, categoría en la que hoy (12 horas) juega el Areces Ecopolas Pavitek en Grado ante el Vila-Sana.