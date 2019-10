Emilio Cañedo: "Hemos estado impecables en defensa"

El entrenador del Vetusta, el ovetense Emilio Cañedo, valoró la victoria de los azules en el "miniderbi" de esta mañana en El Molinón (0-1). Estas fueron sus declaraciones.

Análisis: "En la primera parte tuvimos bastante el control del partido y la posesión. Nos faltó generar más profundidad. La expulsión de Riki nos hace dar un paso atrás y hacer un partido más feo, pero creo que impecable en lo defensivo. Josín y Andoni estuvieron impecables".

Vanderson, la novedad: "Por semana trabajamos para eso. Con Steven no quisimos arriesgar. La apuesta era tener el control del partido y que Vander nos diese profundidad con su velocidad".

La mejoría: "Llevamos trabajando bien las últimas semanas, siempre eran pequeños detalles. Al estar impecables no hubo ese pequeño detalle que nos hiciese encajar".

La expulsión de Riki: "Al chaval le he dicho que esté feliz. Me pilla lejos, no sé si es expulsión. Desde nuestro banquillo no parece, pero no la he visto y no se decir el alcance de la entrada".

Victoria especial: "Satisfecho, muy contento. Soy nuevo en el cargo, pero no en el club. Siempre tuve esa rivalidad sana de tratar de ganar al Sporting".

El Vetusta, superior en los derbis en los últimos tres años:"Una inyección de moral, somos los dos equipos más representativos de la región. Es la antesala del fútbol profesional, te queda buen sabor de boca y la sensación de que los chicos que vienen de atrás cojan el ejemplo"