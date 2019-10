Alonso: "Me entristece ver lo que está pasando en Cataluña"

Fernando Alonso presentaba ayer en Madrid un proyecto de Kimoa, su marca de ropa deportiva, con el que pretende concienciar en la protección de los océanos. Durante el acto en el que presentaba esta iniciativa, el piloto ovetense fue preguntado por su opinión sobre las protestas que están teniendo lugar en Cataluña tras la sentencia del "procés". "Lo vivo con tristeza", dijo, para a continuación extenderse un poco más sobre el asunto: "Es difícil opinar sin estar dentro completamente. Lo que vemos desde fuera es algo que no nos gusta. Yo he viajado por todo el mundo, conozco la mayoría de los países, si no todos, y os aseguro que no hay ningún país como España". El asturiano, que se está planteando participar en la próxima edición del Rally Dakar, reconocía que le da "tristeza ver algunas imágenes y ojalá se solucione todo muy rápido".