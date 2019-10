Bartomeu condena los actos de violencia en Cataluña

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, condenó ayer los actos violentos que se están produciendo en Barcelona y en Cataluña desde que se diera a conocer la sentencia del juicio del "procés", y señaló que, si bien la prisión no es la solución al conflicto, tampoco lo es la violencia. "Ahora hace exactamente una semana de la sentencia y quiero volver a repetir el posicionamiento del Barça; la prisión no es la solución. Una semana más tarde, quiero decir también que la violencia tampoco es la solución", aseguró en el Fòrum Europa-Tribuna Catalunya. "Me gustaría poner en valor las entidades y las personas que se manifiestan de una forma pacífica y cívica por toda Catalunya y condenar rotundamente los actos violentos que en los últimos días hemos sufrido".