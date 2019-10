Carreño florece en otoño

Después de una primera mitad del año marcada por las lesiones y el descenso en el ranking ATP, Pablo Carreño ha dado el estirón desde la llegada del otoño. Su balance tras el Abierto de Estados Unidos refleja un 12-4 favorable, con la culminación de su cuarto título en el circuito profesional, en Chengdu. Ayer dio otra muestra de su buen momento al imponerse al canadiense Denis Shapovalov (número 27 del mundo) por 6-3 y 7-5 en el torneo de Vinea. Una reacción que tiene premio, como el tenista asturiano destaca: "Mis últimos meses fueron fundamentales para que esté en la Copa Davis".

"Sinceramente esperaba estar en el equipo. Creía que si estaba físicamente bien y con confianza, mi nivel de tenis es muy alto", dijo Carreño a Efe tras ganar a Shapovalov. Fue la segunda victoria del gijonés sobre el joven canadiense en un mes, ya que también le superó en la semifinal de Chengdu (6-3 y 6-4), camino del título. Carreño basó el triunfo en el solidez de su servicio, lo que le permitió no conceder ni una bola de rotura durante el partido.

El siguiente rival de Carreño en Viena será el rival Mikhail Kukuskhin (número 57 del mundo), que ayer dio la sorpresa al eliminar al croata Borna Coric (cabeza de serie número 8 del torneo y 24 del ranking ATP) por 6-4 y 6-4. En su único enfrentamiento anterior, Carreño venció a Kukuskhin por 6-1 y 7-6 (3) en el torneo de Oeiras (Portugal), en 2014. El partido está previsto en el segundo turno, tras uno de dobles que comenzará a la una de la tarde. En caso de pasar a cuartos de final, Carreño podría encontrarse con Dominic Thiem (número 5 del mundo), uno de los cuatro que rompió la racha reciente del gijonés, en el Masters 1000 de Shangái (7-6 y 6-3).

"Una vez que dejé atrás las lesiones durante la gira de Estados Unidos conseguí llegar a mi mejor nivel, y los resultados están llegando", afirmó ayer Carreño, al que ilusiona participar en la Copa Davis, con nuevo formato: "Bruguera no ha dicho nada todavía, pero yo estaré disponible tanto para individuales como para el dobles si me necesitan. No es fácil estar todas las semanas al cien por cien, con competiciones tan importantes como las Finales de la ATP y la Copa Davis seguidas".