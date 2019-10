Las dudas de "Skypi"

"En estos momentos estoy saturado y lo que quiero es descansar y recuperarme pero no me atrevo a decir que cuelgo las botas" manifestó David Fernández, "Skypi" en el acto de homenaje que le realizó ayer el Grupo Covadonga tras haber completado hace unos días el Iroman de Hawai, el más prestigioso del mundo y para el que es necesario lograr clasificarse.

"Skypi" reconoció que no lo pasó bien en esta prueba que para él era el punto culminante de muchos años de trabajo y entrenamiento. Por eso su explosión de alegría tras cruzar la meta después de 10 horas y 17 minutos de esfuerzo. "Fue muy emocionante, una liberación porque los días antes de la carrera tenía mucha tensión" indicó el atleta que estuvo acompañado por su familia en el homenaje grupista.

"Es un ejemplo de los valores de esfuerzo y trabajo que defendemos en el club" señaló el presidente Antonio Corripio tras entregarle un cuadro que mostraba dos fotos, una de la entrada a meta del ironman de Niza, donde logró la clasificación para Hawaii, y la otra cuando cruza la meta de esta competición, además de una insignia de plata del club.

David no tenía más que palabras de elogio para la organización hawaiana. "Todo el mundo se vuelca" recalcó y puso como ejemplo "la gran cantidad de voluntarios que había, más de cinco mil para 2.300 competidores, te acompañaban a todos los sitios e incluso en carrera había gente con las manos embadurnadas en crema para huntártela por el cuerpo y evitar que te quemara el sol".

El deportista recuerda sus habituales problemas con la natación, no en vano no aprendió a nadar hasta los 30 años "en un cursillo del Grupo", o la lesión en un pie con la que afrontó el ironman y que le impidió hacer una mejor marca porque precisamente en la carrera es donde tiene su fuerte. "Sufrí mucho más que en Niza" recuerda "pero ya advertí a los que me acompañaron que aunque fuer andando iba a completar la prueba". En carrera las cosas fueron mejor de lo esperado y aunque fue su peor marca de los cuatro ironman que ya ha disputado, alcanzó la meta en el puesto 718 de 2.373 participantes.

De momento "Skypi" medita si tras conseguir el sueño de acabar el ironman de Hawai se toma las cosas con más calma o se plantea nuevos retos.